Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW flüchtet - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Am 02.04.2019 um 17:40 Uhr führten Beamte der Polizei Hildburghausen eine stationäre Verkehrskontrolle in der August-Bebel-Straße in Hildburghausen durch. Der Fahrer eines Honda SUV missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht überholte er mehrere Fahrzeuge und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Waldstraße in die Rosa-Luxemburg-Straße. Am Ende dieser fuhr der Fahrer in falscher Richtung durch den Kreisverkehr und anschließend Richtung Schleusingen. Der Fahrer überholte mehrfach und es war nur der guten Reaktion der anderen Fahrzeugführer zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. Auf der Verbindungsstraße Richtung Schleusingen wurde der Sichtkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug verloren. Es ist wahrscheinlich, dass dieser in Gerhardtsgereuth seine Flucht in Richtung Wiedersbach fortsetzte. Gegen den bislang noch unbekannten Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Personen die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben bzw. nähere Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Hildburghausen in Verbindung zu setzen. Bislang ist bekannt das es sich um einen grünlichen Honda CR-V mit dem Kennzeichen SOK handelt. Wer von diesem Fahrzeug gefährdet oder genötigt wurde meldet sich bitte bei unten genannter Dienststelle.

