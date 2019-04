Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbelehrbarer Radfahrer

Suhl (ots)

Am Montagabend wurde ein 63-jähriger Fahrradfahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Im Klinikum wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 63-Jährige war in der Vergangenheit bereits neun Mal wegen Fahrens unter Alkohol mit seinem Fahrrad angehalten worden. In allen neun Fällen erstattete die Polizei eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Allerdings hat der Fahrradfahrer anscheinend bisher nichts aus seinem Verhalten gelernt.

