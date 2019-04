Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am Montagnachmittag betraten zwei junge Männer im Alter von 20 und 28 Jahren einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie nahmen mehrere Nahrungsmittel aus dem Warenträger und steckten diese in ihre Jackentaschen. Anschließend verließen sie den Markt, ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte dies und rief die Polizei. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

