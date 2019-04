Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheibe eingeschlagen und gefasst

Bad Salzungen (ots)

Ein Mitarbeiter des Wachschutzes beobachtete am Sonntag gegen 4.00 Uhr einen Mann, der eine Fensterscheibe vom Pressenwerk in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen einschlug und hielt ihn fest, als dieser flüchten wollte. Der Grund der Sachbeschädigung ist derzeit noch nicht bekannt. Der 31-Jährige erhielt eine Anzeige.

