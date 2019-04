Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Suhl (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten Sonntagabend einen 51-jährigen Fahrzeug-Führer in der Gothaer Straße in Suhl. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,56 Promille ergab, kam er zur Blutentnahme ins Klinikum. Sein Führerschein befand sich an der Heimanschrift in Kronach. Die Bayerischen Kollgegen unterstützten und zogen diesen aufgrund des hohen Wertes des Alkoholtests ein.

