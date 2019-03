Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht unter Alkohol

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein Fahrzeugführer die L 3089 aus Richtung Salzbrücke kommend in Richtung Meiningen. Am Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, verursachte Sachschaden und flüchtete anschließend. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei nur ein großes Trümmerfeld gemeldet. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst das stark beschädigte Fahrzeug auf einem nahegelegenen Schotterplatz aufgefunden werden. In der Nähe des Fahrzeuges konnten später auch mehrere Personen aufgegriffen und identifiziert werden. Die Personen versuchten zunächst, sich durch diverse Unwahrheiten aus der Sache herauszureden. Nach aufwendigen und zeitinensiven Vernehmungen konnte schließlich der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Im Anschluß an die Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa Euro geschätzt.

