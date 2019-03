Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag kurz vor 16.00 Uhr brannte ein leerstehendes Gebäude (altes Posthaus) in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, das in der oberen Etage ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der ersten Auswertung der kriminaltechnischen Untersuchung der Brandstelle liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vorsätzliche- oder fahrlässige Brandstiftung vor. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die abschließenden Ermittlungen dauern an.

