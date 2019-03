Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Musikprobenraum

Brotterode (ots)

Donnerstagfrüh kam es zu einem Brand in einem Gästehaus in der Straße der Einheit in Brotterode. Die Feuerwehr löschte das Feuer, jedoch war ein Musikprobenraum vollständig ausgebrannt. Weitere Räume blieben unbeschädigt. Als Brandausbruchsstelle kommt ein Ofen in Frage, den der Besitzer nutze. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell