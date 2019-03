Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Bier vor der Fahrt getrunken

Geisa (ots)

Donnerstagabend kontrollierten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in der Rhönstraße in Geisa, da an dessen PKW das Abblendlicht defekt war. Der Fahrer gab auf Nachfrage an, vor der Fahrt zwei Bier getrunken zu haben. Deshalb folgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest, der einen Wert von 0,60 ergab. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

