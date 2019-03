LPI-SHL: Ladendiebin

Landespolizeiinspektion Suhl

Eine 50-Jährige steckte Mittwochabend Lebensmittel im Wert von knapp drei Euro in ihre Handtasche in einem Supermarkt in der Leninstraße in Themar. Als eine Mitarbeiterin sie darauf ansprach, behauptete die Frau, die Ware in einem anderen Supermarkt gekauft zu haben, was jedoch widerlegt werden konnte. Sie nutzte einen günstigen Moment, um zügig aus dem Laden zu laufen. Zeugen konnten Hinweise zur Identität der Frau liefern, nachdem die Polizei informiert wurde. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls.

