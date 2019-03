Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und Alkoholfahne

Immelborn (ots)

Eine 43-Jährige befuhr Mittwochabend die Breitunger Straße in Richtung Ortszentrum in Immelborn. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun sowie einem Strommast und verletzte sich leicht. Zeugen und die eingesetzten Polizeibeamten stellte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort gelang nicht. Die Frau kam deshalb zur Blutentnahme ins Klinikum Bad Salzungen. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell