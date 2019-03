Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren

Hildburghausen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle ging den Beamten Mittwochabend ein 28-jähriger Fahrzeug-Führer in der Eisfelder Straße in Hildburghausen ins Netz, der 1,10 Promille in den Alkomaten pustete. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

