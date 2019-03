Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Figuren aus Vorgarten geklaut

Dermbach (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag entwendeten Unbekannte eine Schneewittchen-Figur und zwei Gartenzwerge im Gesamtwert von etwa 50 Euro aus einem Vorgarten in der Karl-Friedrich-Straße in Dermbach. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Figuren geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 oder beim Kontaktbereichsbeamten von Dermbach unter der Telefonnummer 036964 83623 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell