Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entfernung und Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Bad Salzungen (ots)

Dienstagnachmittag beabsichtigte eine 74-jährige Fahrzeug-Führerin kurz von der Fahrspureinengung in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen noch an einem LKW vorbeizufahren. Dies gelang ihr jedoch nicht, da sie vermutlich die Entfernung und die Geschwindigkeit falsch einschätzte und so streifte sie den LKW seitlich. Zum Glück entstand nur Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell