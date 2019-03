Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hindernis auf der Fahrbahn

Unterkatz (ots)

Eine 53-jährige Frau befuhr am Dienstag kurz vor Mitternacht die Landstraße zwischen Unterkatz und Wahns als plötzlich vor ihrem Fahrzeug ein Hindernis auf der Fahrbahn lag. Dabei handelte es sich um einen LKW-Reifen, den die Frau überfuhr. Die Lenkung am BMW blockierte, sie kam mit dem PKW von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde die 53-Jährige nur leicht verletzt. Sie kam nach Meiningen ins Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrzeug betrug ca. 7.000 Euro. Wo der LKW-Reifen, über den sie gefahren war, herkam, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

