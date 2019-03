Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach versuchtem Sexualdelikt gesucht

Römhild (ots)

Bereits am 04.03.2019 befand sich eine 18-jährige Frau auf einer Faschingsveranstaltung im Vereinsheim in Römhild. Als sie sich am 05.03.2019 gegen 0.30 Uhr auf dem Heimweg befand wurde sie ihren Angaben nach von einem unbekannten, als Vampir oder Dracula verkleideten Mann verfolgt. In der Höhenstraße, zwischen einem Friseursalon und der Spitalstraße stellte der Mann der jungen Frau ein Bein und stieß sie ins Gebüsch. Nach Angaben der 18-Jährigen versuchte der Unbekannte sie zu vergewaltigen. Sie schrie um Hilfe und versuchte sich zu wehren, doch der Mann ließ erst von ihr ab, als er bemerkte das sich Passanten näherten. Er flüchtete in Richtung Spitalstraße. Ob die Fußgänger die Situation bemerkten ist derzeit nicht bekannt. Die Frau offenbarte sich erst einige Zeit nach der Tat der Polizei, die daraufhin die Ermittlungen übernahm. Diese führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Beschrieben werden konnte der Unbekannte wie folgt: - 17 bis 20 Jahre alt, - 180 Zentimeter groß, - sehr schlank, - dunkelblonde, wellige Haare und - er trug ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Vampirumhang sowie eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe mit einem weißen Emblem der Marke "Nike". Nach Angaben der 18-Jährigen sprach der Mann im Südthüringer Dialekt und hatte eine Art Tribal auf seiner linken Hand (ob als Abziehbild oder echte Tätowierung ist unbekannt). Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei zu melden. Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion bitten weiterhin die Passanten, die die Rufe möglicherweise gehört oder einen Mann im Vampirkostüm weglaufen sehen haben, sich zu melden.

