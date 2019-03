Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Bad Salzungen (ots)

Montagnachmittag wollte ein 60-jähriger Fahrzeug-Führer von der Friedrich-Engels-Straße nach rechts in Richtung Stadion in Bad Salzungen abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel, der die vorfahrtsberechtigte abknickende Wildprechtrodaer Straße in Richtung Stadion befuhr und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

