Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Schnaps-Flasche

Themar (ots)

Ein 29-Jähriger bezahlte Montagabend eine Schachtel Zigaretten an der Kasse eines Supermarktes in der Meininger Straße in Themar. Eine Flasche Schnaps versteckte er hingegen im Jackenärmel, um diese aus dem Laden zu schmuggeln. Dies gelang dem Mann jedoch nicht, da der Kassierer den Diebstahl bemerkte. Es folgte eine Anzeige wegen Diebstahls.

