Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Zechpreller lag Haftbefehl vor

Bad Salzungen (ots)

Sonntagabend informierten Mitarbeiter einer Gaststätte am "Nappenplatz" in Bad Salzungen die Polizei, da ein betrunkener Mann sich weigerte, die Rechnung zu bezahlen. Die Beamten stellten während der Personalienüberprüfung des Zechprellers fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er kam deswegen in eine Justizvollzugsanstalt.

