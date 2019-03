Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Unterbreizbach (ots)

Der 23-jährige Fahrer eines BMW parkte sein Fahrzeug Sonntagabend entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Straße "In der Räsa" in Unterbreizbach. Als er losfahren wollte, verlor er vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über den PKW, stieß gegen einen Skoda und schob diesen gegen einen Ford. An den drei Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell