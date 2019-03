Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschild umgefahren

Dietlas (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte zwischen Samstag und Sonntag ein Stoppschild vermutlich beim Abbiegen von der Lengsfelder Straße in die Dorfstraße in Dietlas. Das Verkehrsschild war komplett umgeknickt und es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

