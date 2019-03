Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mitten auf der Straße gesessen

Schleusingen (ots)

Am Sonntag gegen 1.00 Uhr saßen zwei Personen in der Mitte der Eisfelder Straße in Schleusingen und hörten Musik. Fahrzeug-Führer mussten bremsen und ausweichen, um die Beiden nicht zu überfahren. Aus Spaß wurde Ernst, denn es folgte eine Anzeige gegen den 20-jährigen jungen Mann sowie die 18-jährige junge Frau wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell