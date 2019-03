Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rückwärtsfahren gegen PKW gestoßen

Schönbrunn (ots)

Samstagvormittag stellte der Fahrer eines Paketdienstes seinen VW am Straßenrand der Straße "Am Kreiseberg" in Schönbrunn ab, um Pakete auszuliefern. Als er damit fertig war, stieg er ein und fuhr rückwärts. Dabei übersah der Mann einen Skoda, dessen Fahrer verkehrsbedingt hinter ihm halten musste und stieß gegen den PKW. Der 46-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell