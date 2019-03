Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Polizei geflohen und dennoch erwischt

Schmiedefeld am Rennsteig (ots)

In der Nacht zum Sonntag fuhren Polizisten Streife in Schmiedefeld am Rennsteig. Als ein Moped-Fahrer den Streifenwagen erblickte, nahm er Reißaus. Der 31-Jährige konnte dennoch gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er Drogen mit sich führte. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Klinikum Suhl erfolgte deswegen eine Blutentnahme. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell