Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrfache Sachbeschädigung

Rippershausen (ots)

Zu einer erneuten Sachbeschädigung mit einem Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro kam es in Rippershausen in der Meininger Straße. Die unbekannten Täter betraten das Werkstattgelände zerstörten eine Überwachungskamera und schlugen die Front- und Heckscheibe eines dort befindlichen Pkw ein. Die Tat wurde am Donnerstag, den 21.03.19 im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 16:00 Uhr begannen.

