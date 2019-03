Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ettmarshausen (ots)

Am Samstag, den 23.03.19, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Salzunger Straße in Ettmarshausen. Ein Skoda und ein Hyundai befuhren in dieser Reihenfolge die Salzunger Straße in Richtung Bad Salzungen. Die 53 Jährige Skoda Fahrerin wollte nach links abbiegen, setzte den Blinker und verlangsamte aus diesem Grund seine Fahrt. Dies bemerkte die 41 Jährige Hyundai Fahrerin zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,-. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten beseitigt. Die Fahrerin des Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen gebracht.

