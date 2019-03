Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlägerei auf dem Markt

Tiefenort (ots)

Am Freitag, den 22.03.19, kam es in Tiefenort auf dem Markt zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen. Diese artete in eine Schlägerei aus. Hierbei wurden die beiden 44 und 59 Jährigen Personen verletzt. Der 44 Jährige kam leicht und der 59 Jährige schwer verletzt ins Klinikum Bad Salzungen. Wer Angaben zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nr. 03695/5510

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell