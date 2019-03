Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hildburghausen (ots)

Am 23.03.2019 um 10.00 Uhr kam es in 98667 Schönbrunn, Am Kreiseberg, Höhe Haus-Nr.3 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 34-jährige Fahrerin stand zum ausliefern der Post mit dem Postfahrzeug am Straßenrand. Der 47-jährige Fahrer eines PKW Skoda Oktavia musste hinter dem Postfahrzeug anhalten. Das Postfahrzeug setzte zurück und es kam zur Kollision mit dem Skoda. Dadurch wurde der Fahrer des Skoda leicht verletzt. Entstandener Sachschaden: 5000,- Euro am Fahrzeug der Post 8000,- Euro am PKW Skoda.

