Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW mit LKW weggeschoben

Suhl (ots)

Donnerstagnachmittag stellte der Fahrer eines PKW sein Fahrzeug direkt vor einem LKW in einer Baustelleneinfahrt in der Straße "Hecke" in Gräfendorf-Nitzendorf ab. Als der LKW-Fahrer kurze Zeit später losfuhr, übersah er den PKW und schob diesen auf die Straße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

