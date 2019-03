Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer in der Küche

Hildburghausen (ots)

Am Mittwoch (20.03.2019) verließ ein Wohnungseigentümer gegen 6.00 Uhr das Haus in der Breiten Straße in Hildburghausen. Als er gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war seine Küche vollständig verrußt. Weitere Räumlichkeiten waren nicht betroffen. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr kam nicht zum Einsatz, da das Feuer glücklicherweise allein ausging.

