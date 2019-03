Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Suhl (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr führten Polizisten des Inspektionsdienstes Suhl Geschwindigkeitskontrollen in der Auenstraße (Höhe Stadion) durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fuhr der Spitzenreiter 65 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte es ebenfalls sehr eilig und muss nun ein Bußgeld zahlen. Verwarngeld für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen trifft insgesamt zehn Fahrer.

