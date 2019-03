Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin verletzt

Wildprechtroda (ots)

Mittwochnachmittag rangierte ein 43-Jähriger mit seinem PKW in der Querstraße in Wildprechtroda und streifte dabei eine Fußgängerin. Die 65-Jährige stürzte daraufhin mit den Kopf auf den Asphalt und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Bad Salzungen eingeliefert werden. Am PKW entstand kein Sachschaden.

