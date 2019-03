Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Schmalkalden (ots)

Ein 37-Jähriger befuhr Mittwochnachmittag mit seinem PKW die Mühlengasse in Schmalkalden und wollte nach rechts in die Recklinghäuser Straße abbiegen. Auf dieser Straße hatte sich ein Stau gebildet. Als der Fahrer eine Lücke erspähte, wollte er in diese einfahren, übersah jedoch einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrrad-Fahrer auf dem Radweg und stieß mit diesem zusammen. Der 66-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Er kam ins Klinikum Schmalkalden. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

