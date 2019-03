Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Suhl (ots)

Am Donnerstag gegen 1.20 Uhr erfasste der Fahrer eines Kleintransporters ein Reh, dass im Bereich der Bushaltestelle Friedberg in der Schleusinger Straße in Suhl auf die Straße sprang. Durch den Zusammenprall wurde das Reh auf der Gegenfahrbahn geschleudert. Ein Fahrzeug aus der Gegenrichtung überrollte das Tier, welches daraufhin verendete. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort.

