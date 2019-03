Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Ein Audi-Fahrer parkte am Dienstag in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr seinen PKW in der Querstraße in Barchfeld. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel seines Audi durch einen unbekannten PKW abgefahren wurde. Bei der Unfallaufnahmen fanden die eingesetzten Beamte Teile eines PKW-Spiegels, die zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug passten. Die Spuren stimmten überein und letztendlich konnte eine 62-jährige Frau als Unfallverursacherin ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

