Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugbrand

Suhl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.03.2019), gegen 3.00 Uhr, bemerkten Anwohner der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl, zwei Knallgeräusche und kurze Zeit später standen zwei PKW, die nebeneinander auf dem Anwohnerparkplatz geparkt waren, lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ein Zusammenhang mit der in der in der Nähe befindlichen Erstaufnahmeeinrichtung ist nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Was zum Brand führte, kann noch nicht gesagt werden. Eine vorsätzliche Brandstiftung, aber auch eine technische Ursache ist möglich. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

