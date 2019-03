Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall im Hochhaus

Suhl (ots)

Mittwochmorgen (20.03.2019) löste die Brandmeldeanlage in einem Hochhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl aus. Mit so ziemlich allem was Beine und Räder hatte rückte die Feuerwehr aus und konnte glücklicherweise den Brand in einer Wohnung in der 8. Etage des Wohnblockes schnell löschen. Zwei Bewohner einer benachbarten Wohnung mussten über die Drehleiter gerettet werden, alle anderen konnten im Haus bleiben. Verletzt wurde niemand. Die 8. Etage ist aufgrund des Brandes und der damit verbundenen Rauchentwicklung vorübergehend nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell