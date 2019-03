Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Schmalkalden (ots)

Montagnachmittag beabsichtigten Polizisten einen VW in der Gothaer Straße im Schmalkaldener Ortsteil Weidebrunn zu kontrollieren. Der Fahrer blieb jedoch nicht stehen sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Gassen von Weidebrunn in Richtung Reichenbach. Die Mutter des 40-jährigen Fahrers saß auf dem Rücksitz des VW. Plötzlich führten beide einen Fahrerwechsel durch. Der Grund dafür war klar, nachdem die Beamten den PKW in der Nähe von Reichenbach stoppten und kontrollierten. Der Sohn war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und erhielt deswegen eine Anzeige.

