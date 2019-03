Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gemeinschaftlich Ladendiebstahl begangen

Meiningen (ots)

Montagnachmittag entwendete ein 36-Jähriger Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro aus einer Drogerie in der Georgstraße in Meiningen. Vorher entfernte seine Begleiterin, eine unbekannte rothaarige Frau, die Verpackung des Diebesgutes und deponierte es an einem Ort im Markt, den außer ihr nur der 36-Jährige kannte. Der Mann nahm die Ware danach an sich und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Frau flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell