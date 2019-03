Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall nach Überholmanöver

Kaltensundheim (ots)

Der Fahrer (20) eines Pkw VW befuhr am 15.03.19 gegen 13.40 Uhr die L1124 von Kaltensundheim in Richtung Oberkatz. Nach einem Überholmanöver scherte der junge Mann in einer Rechtskurve wieder ein. Hierbei brach das Heck des Fahrzeuges aus. Der Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Der Fahrer und seine Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

