Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzung durch Auffahrunfall

Meiningen (ots)

Offenbar durch mangelnde Aufmerksamkeit ereignete sich am 15.03.19 gegen 10.00 Uhr ein Auffahrunfall in der Dolmarstraße in Meiningen. Der Fahrer eines Pkw Ford wollte in eine Einfahrt einbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Die Fahrerin des nachfolgenden Pkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde sie verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Beide Kraftfahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

