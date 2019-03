Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 14.03.19 zum 15.03.19 wurde die Heckscheibe eines in der Oberen Kaplaneigasse, Meiningen, abgestellten Pkw Renault derart beschädigt, dass das Glas in sich zusammenfiel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

