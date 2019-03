Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Zella-Mehlis in der Industriestraße Höhe Autohaus Seat / Kia ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Alle drei Fahrzeugen fuhren aus Richtung Suhl in Richtung Zella-Mehlis in Kolonne. Die beiden ersten Pkw mussten verkehrsbedingt anhalten. Ein dritter fuhr aufgrund von Unaufmerksamkeit auf den zweiten auf und schiebt diesen durch den Aufprall auf den ersten. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeug wurde dabei leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Pkw war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell