Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurde in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und daraus gelagerte Getränke entwendet. Dem Mieter entstand eine Schaden in Höhe von 30 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell