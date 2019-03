Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Eisfeld (ots)

Ein Opel-Fahrer parkte Dienstagmittag rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georgstraße in Eisfeld aus und stieß an den Fiat einer Frau. Der Mann stieg aus, sah sich kurz um und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete die Situation und informierte die Polizei. Diese konnten einen 78-jährigen Mann als Unfallverursacher ermitteln.

