Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Hildburghausen (ots)

Ein 19-jähriger Ford-Fahrer befuhr am frühen Montagnachmittag die Wiesenstraße in Hildburghausen in Richtung Coburger Straße. Kurz vor der Ampel verringerte er seine Geschwindigkeit und als diese dann auf Rot schaltete bremste er zum Stillstand ab. Diese Situaition bemerkte der hinter ihm fahrende 64-jährige LKW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand, aber verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell