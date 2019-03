Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Dachrinne hängen geblieben

Ebertshausen (ots)

Ein 56-jähriger LKW-Fahrer befuhr Montagmittag die Sandgasse in Ebertshausen und bemerkte, dass er an einer Stelle nicht durchkam. Er setzte seinen Lastwagen zurück und stieß dabei an eine Dachrinne. Nach dem Anstoß fuhr der Mann weiter und konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen in Schwarza festgestellt werden. Ein Schaden von ca. 350 Euro entstand.

