Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag (12.03.2019) gegen 1.00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Mauerstraße in Suhl ein. Aus dem Inneren entwendete er mehrere Dosen Bier und verließ im Anschluss den Markt wieder über die zuvor aufgebrochenen Schiebetüren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst.

