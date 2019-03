Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Tankstellenshop

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat Montagnacht (11.03.2019) gegen 0.30 Uhr eine Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl, steckte sich eine Flasche Wodka ein und verließ im Anschluss den Shop, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter des Geschäftes verfolgte den Mann noch kurz und im Außenbereich kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Danach flüchtete der Dieb unerkannt. Der Verkaufsbereich ist videoüberwacht und am heutigen Tag erfolgt die Auswertung der Aufnahmen. Dennoch werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: - 35 bis 40 Jahre alt, - 170 Zentimeter groß, - kräftige Figur, schwarze Hose, graue Jacke, dunkles Basecap. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

