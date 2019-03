Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus am Bahnübergang

Bad Salzungen (ots)

Am 10.03.2019 wurde der Polizei gegen 02:40 Uhr nachts über Notruf mitgeteilt, dass sich gerade mehrere Personen an den Schranken des Bahnübergangs in der Vorderen Teichgasse in Bad Salzungen zu schaffen machen. Sofort kamen mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Bad Salzungen zum Einsatz, welche innerhalb kürzester Zeit vor Ort eintrafen. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung. Eine Person war auf eine der geöffneten Schranken geklettert, drückte diese dadurch herunter und beschädigte sie dabei, sodass die Schranke nun nicht mehr funktionstüchtig war. Die Signallampen schalteten dadurch dauerhaft auf Rot. Zwar flüchteten die vor Ort angetroffenen Personen zunächst in Richtung Werrawiesen, es konnten dort jedoch zwei Tatverdächtige gestellt werden. Die Identität eines dritten Tatverdächtigen wurde im Nachgang noch ermittelt. Bei allen Personen handelte es sich um männliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Gegen sie wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurde die Deutsche Bahn über die Beschädigung in Kenntnis gesetzt, welche daraufhin einen Techniker vor Ort schickte. Dieser konnte die Schranken zeitnah reparieren, sodass es zu keinen Einschränkungen im Bahnverkehr kam.

